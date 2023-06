Kvinne i 30-årene funnet død på Stord

Alarmsentralen varslet politiet klokka 9.49 om funnet av kvinnen. Politiet rykket ut sammen med ambulanse, og kvinnen ble bekreftet død på stedet.

– Vi er i gang med teknisk og taktisk etterforskning på stedet, og vi jobber fremdeles for å finne ut om det har skjedd noe straffbart eller ikke, sa operasjonsleder Roger Litlatun i Sørvest politidistrikt i 13-tiden tirsdag.

Politiet vil ikke gå ut med flere opplysninger.

Til Bergens Tidende sier politiadvokat Åshild Lomeland i Sørvest politidistrikt at det per definisjon er et mistenkelig dødsfall.

– Men det er ikke dermed sagt at noen er mistenkt, eller at noe straffbart har skjedd. Ingen er foreløpig mistenkt. Omstendig­hetene gjør at det bør undersøkes, sier Lomeland.

Hun legger til at de går bredt ut i etterforskningen og har flere hypoteser.

I 13-tiden opplyste politiet at kvinnens pårørende er informert.