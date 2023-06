Barneministeren ber om statusoppdatering fra Bufdir tirsdag

Mandag ble det avdekket en feil i Visma-systemet Familia som gjør at bekymringsmeldinger til barnevernet har forsvunnet.

Divisjonsdirektør Harald Hegerberg i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sier til NRK at statusrapporten blant annet inneholder hvordan de ser på situasjonen og hvordan de jobber med å få oversikt over hvor mange meldinger det kan være snakk om.

244 kommuner bruker systemet det er avdekket feil.

– Det er et omfattende arbeid som skal gjøres i kommunene. Vi vil neppe ha denne oversikten i løpet av de nærmeste dagene, sier Hegerberg.

Den tekniske feilen har ført til at bekymringsmeldinger om barn ikke har nådd fram til kommunene og at meldingene har forsvunnet. En kartlegging VG har gjort tirsdag viser at minst 70 bekymringsmeldinger fra 22 kommuner i landet har gått tapt.

