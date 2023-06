SV sikrer enighet om årets jordbruksoppgjør

Jordbruksavtalen som kom i havn tidligere i vår, hadde en samlet ramme på 4,15 milliarder kroner. Det sikrer en anslått vekst i inntektsmulighetene for bøndene på gjennomsnittlig 23 prosent i år.

– Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV sikrer flertall for årets jordbruksoppgjør, heter det i en pressemelding fra de tre partiene.

De landbrukspolitiske talspersonene Per Vidar Kjølmoen (Ap), Per Olav Tyldum (Sp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) er tilgjengelige i vandrehallen når rett etter møtet er næringskomiteen er over.

