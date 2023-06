Storebror tiltalt for overgrep mot bror og søster – mor, far og nabo ble tiltalt i fjor

Mannen fra en kommune på Vestlandet er tiltalt for gjentatte grove voldtekter mot sin lillebror (15) og lillesøster (10). Ifølge tiltalen skal overgrepene mot lillebroren ha pågått fra 2010 til 2021, mens overgrepene mot lillesøsteren skal ha startet i 2013 og ha pågått til 2020.

Bergens Tidende skriver at barnas mor og far, samt en nabo, i fjor også ble tiltalt for overgrep mot lillebroren og lillesøsteren. Faren skal ha begynt å forgripe seg på de to barna i 2015, og moren skal ha begynt sin deltakelse året etter.

Naboen er samtidig tiltalt for overgrep mot lillebroren og lillesøsteren, samt sin egen sønn.

Alle de tiltalte nekter straffskyld.

Storebrorens forsvarer Alexander Sele sier at storebroren setter spørsmålstegn ved kronologien til påtalemyndigheten.

– Han mener det åpenbart ikke er grunnlag for domfellelse, sier Sele.

