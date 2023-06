Bane Nor opplyser at det er signalfeil mellom Oslo S og Lillestrøm, og at det jobbes med å rette opp feilen, men at man foreløpig ikke vet hvor lang tid dette vil ta.

Feilen fører til at det er færre spor i bruk og at togene vil kjøre i kø, melder Vy.

Signalfeilen rammer både Flytoget, lokaltog, regionstog og fjerntog på Kongsvingerbanen, Hovedbanen, Dovrebanen, Gardermobanen, og Vestfoldbanen.

