Regjeringen går videre med planene for Mjøssykehuset – skal bli Europas fremste

I tillegg til et nytt Mjøssykehus på Moelv, blir det et allsidig lokalsykehus på Lillehammer, videreutvikling av sykehuset på Tynset og et sykehus i Elverum med mer aktivitet enn det som følger av styrevedtak i Helse sør-øst, ifølge regjeringen.

– Det nye Mjøssykehuset innebærer også gode og viktige tjenester på Lillehammer, Elverum og Tynset. Vi mener denne løsningen vil sikre gode sykehustjenester for befolkningen i Innlandet. Det er viktig for pasientene og det er viktig for fagfolkene, sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse mandag formiddag.

Statsministeren sa også at Mjøssykehuset vil bli Europas fremste sykehus.

– Vi skal ha verdens beste sykehus i Norge. Når det nå kommer et nytt sykehus, kommer det til å bli Europas fremste sykehus. For det er situasjonen når Norge bygger sykehus, sa Støre.

Ønsker fødetilbud i Elverum

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener regjeringens beslutning sikrer folk i hele Innlandet trygg og god akutthjelp og god spesialisert behandling framover.

– Jeg mener vi har funnet en løsning der vi viser at regjeringen lytter, og samtidig sikrer et godt tilbud til befolkningen, sier han.

Regjeringen har blant annet bestemt at sykehuset i Elverum skal ha rehabiliteringstilbud og indremedisinske akuttfunksjoner, og de ønsker også at det legges til rette for et fødetilbud med barselavdeling ved Elverum sykehus.

Stridstema i mange år

Statsrådene sa under pressekonferansen at de er glade for å sette punktum for 20 års sykehusdebatt i Innlandet. Plasseringen av det nye Mjøssykehuset i Innlandet har vært et stridstema i mange år.

Den nye sykehusstrukturen innebærer at de to største byene i fylket, Hamar og Gjøvik, mister sine sykehus.

Dette var også resultatet da daværende helseminister Bent Høie (H) og regjeringen Solberg i 2021 gikk inn for å bygge det nye hovedsykehuset i Innlandet i Moelv.

