Redd Barna krever svar etter barnevernskandalen

Siden 2020 har mange, mange bekymringsmeldinger til barnevernet blitt borte. Ingen vet hvor mange, men i store kommuner som Oslo, Bergen, Kristiansand, Asker og Drammen har man det siste døgnet funnet flere bekymringsmeldinger som er blitt borte.

Til sammen 240 kommuner har brukt systemet rapporteringssystemet Visma Familia, der feilen har ligget.

Nå krever Redd Barna svar.

– Vi må selvfølgelig finne ut av hva som har skjedd, og sørge for at det aldri skjer igjen. Vi må kunne stole på varslingssystemene vi har for barn i samfunnet vårt, sier leder for Redd Barnas Norgesprogram Monica Sydgård til Dagsavisen.

– Ekstremt alvorlig

– Dette er en ekstremt alvorlig sak. Hvis en bekymringsmelding blir borte, kan det bety at barn som opplever vold, overgrep eller omsorgssvikt hjemme rett og slett ikke får hjelp. Hvert barn i Norge har rett på å bli beskyttet mot vold og overgrep etter FNs barnekonvensjon. Det er myndighetenes ansvar å sikre det. Dette er en kjempealvorlig feil, sier hun.

Det hun trekker fram som ekstra alvorlig er at feilen har vært der siden 2020. Da ble Norge stengt ned som følge av koronapandemien, og mange ropte varsku om at de barna det gjaldt, mistet muligheten til å komme seg ut av hjemmet.

– Vi i Redd Barna flagget allerede da at vi var veldig bekymret for at barn som var utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt ble isolert. I tillegg risikerte de at bekymringsmeldinger ikke kom fram, sier Sydgård.

Siden 2019 har antallet bekymringsmeldinger til barnevernet falt. Barneombud Inga Bejer Engh har i dag uttalt at hun er redd for at det bak nedgangen ikke ligger en faktisk bedring av barns situasjon i Norge, men at det skyldes den tekniske svikten.

Den bekymringen deler Sydgård.

– Samtidig kom koronakommisjonen nå, som også flagget en bekymring om at det kan ha vært en veldig alvorlig situasjon for barn som opplever vold eller overgrep i hjemmet da samfunnet ble stengt ned. Det er veldig bekymringsfullt dersom det som ser ut som en nedgang egentlig er en teknisk svikt. Det er utrolig viktig at vi nå får klarhet i hvilke kommuner dette gjelder veldig raskt. Man må få sendt ut bred informasjon om at dersom folk ikke vet om bekymringsmeldingen de sendte inn nådde fram må de sende den inn på nytt, sier hun.

Beklager sterkt

Feilen har eksistert siden september 2020, ifølge Visma. Den ble oppdaget av Bergen kommune, som på en som på en pressekonferanse mandag morgen opplyste at 21 bekymringsmeldinger er borte hos dem.

TV 2 har spurt over 50 kommuner i Norge om de er rammet av denne tekniske feilen – og hvor mange meldinger som har blitt slettet.

Kartleggingen viser så langt at over 68 meldinger har forsvunnet.

Ut ifra kanalens undersøkelser, er det kun et fåtall bekymringsmeldinger som er mulig å gjenopprette.

Visma skriver i en pressemelding at de sterkt beklager det som har skjedd.

– Visma Enterprise erkjenner alvorlighetsgraden i en situasjon der bekymringsmeldinger om barn ikke kan ha blitt fanget opp som en konsekvens av en svakhet i vårt system, og beklager sterkt situasjonen som har oppstått. Vi vil fortsette å jobbe tett med våre kunder, og stiller våre ressurser til rådighet i arbeidet med å følge opp denne saken på en best mulig måte, skriver de.

