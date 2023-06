Tre bekymringsmeldinger til barnevernet borte i Oslo

En feil hos Visma har ført til at bekymringsmeldinger til barnevernet har forsvunnet. Oslo kommune er en av mange kommuner som har vært rammet.

Feilen har gjort at enkelte bekymringsmeldinger som er sendt inn via den nasjonale portalen for bekymringsmeldinger, ikke er kommet fram slik de skulle.

– Lettet

Oslo kommune opplyser at de har funnet tre tilfeller av meldinger som ikke har kommet fram dit de skulle.

– To av disse er mulig å gjenopprette. De aktuelle bydelene jobber med å følge opp sakene videre, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), i en pressemelding.

Hun sier at hun er lettet over at omfanget av tapte meldinger i Oslo ikke er større, men at det er alvorlig at slike feil kan oppstå og ikke blir oppdaget med en gang. Videre sier Eidsvoll at hun er glad for at regjeringen varsler en nasjonal granskning.

240 kommuner

– Alle skal være trygge på at bekymringsmeldinger til barnevernet kommer fram og blir fulgt opp. Det er avgjørende for at barn skal få den hjelpen de trenger, sier Eidsvoll.

Omtrent 240 kommuner i Norge bruker Visma Familia i sin barnevernstjeneste. I tillegg til Oslo og Bergen er også blant annet Tromsø, Drammen og Kristiansand berørt.

Feilen blir nå rettet, opplyser Oslo kommune.