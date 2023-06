Forsvarets nye mobbe-general får kritikk i varslerrapport

Michelsen gikk av som sjef for Heimevernet for å begynne i den nye jobben, og skal sørge for at alle ledere kan håndtere varslingssaker på en god måte. Men generalen har selv havnet i en betent varslingssak, skriver Aftenposten.

Saken dreier seg om en mannlig leder i Heimevernet som ble beskyldt for truende oppførsel og for å skape et dårlig arbeidsmiljø. Han går nå til sak mot staten. I to interne rapporter får Michelsens håndtering av varselet strykkarakter.

Aftenposten har fått delvis innsyn i en rapport fra Forsvarsdepartementets internrevisjon. Den slår fast at behandlingen av varselet mot mannen var kritikkverdig og i strid med Arbeidsmiljøloven.

Michelsen sitter nå med ansvaret for at alle ledere i Forsvaret kan de samme rutinene som hun anklages for å ikke kjenne til.

Forsvaret hyret også inn advokatfirmaet Haavind for å se om mannen hadde opptrådt kritikkverdig, og Haavind fant heller ikke noe som tydet på det, ifølge avisen.

Elisabeth Michelsen skriver i en epost at Aftenposten sitter med delrapporter i et stort sakskompleks. Hun mener mye av informasjonen er «upresis og noen steder feil», men ønsker ikke å utdype hva hun mener er upresist og feil.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen ønsker ikke å kommentere personalsaker i mediene, opplyser pressevakt Per Gunnar Grosberghaugen i Forsvaret til avisen.

