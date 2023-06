Erna Solberg vil bli statsminister igjen – har sagt nei til flere internasjonale jobbtilbud

Da hun tapte forrige stortingsvalg og måtte overlate statsministerrollen til Jonas Gahr Støre, var det flere som regnet med at hun ville la seg lokke til en utenlandsk toppjobb, men slik ble det ikke.

Solberg har sagt nei til flere internasjonale toppjobber hun kunne tenke seg å ta – men kom til at hun i stedet vil forsøke å bli statsminister igjen, skriver VG.

– Jeg blir i Norge fordi jeg har mer å gjøre i norsk politikk. Selv om jeg engasjerer meg i mange store globale spørsmål, så er det å drive politikk for å gjøre Norge bedre, er det viktigste, sier hun til avisen.

FN-verv

Hun har i dag et sentralt verv i FN som leder i FNs bærekraftmål-satsing, men heltidsjobb er ikke aktuelt. Hun vil ikke si hvilke konkrete stillinger hun har vært aktuell for, men sier det har vært flere, også i FN-regi.

Høyre har fått skikkelig vind i seilene foran årets kommune- og fylkestingsvalg, og gjør det veldig bra på meningsmålingene. I 2025 er det nytt stortingsvalg, og Solberg har lyst på statsministerposten igjen.

– Ikke min måte

På spørsmål om hun vil finne det naturlig å gi seg som partileder i 2025, hvis Høyre ikke vinner valget, svarer hun at det da vil være naturlig å begynne å tenke om tiden kan være inne for et skifte. Men det vil hun i så fall ikke kunngjøre på valgnatta.

– Det kan jeg garantere deg at ikke skjer. Valgnatt-dramatiske uttalelser er ikke min måte å gjøre ting på. Jeg tenker at man må sette seg ned og gjøre opp status i ro og fred etter en milepæl. Et valg er en milepæl, sier hun.

