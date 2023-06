Nordmenns forbruksgjeld økte med over 3 milliarder sist måned

Økningen er på 2,1 prosent, opplyser Norsk Gjeldsinformasjon i en pressemelding.

– Den store økningen i forbruksgjelden siden forrige måned skyldes sannsynligvis at mange har betalt med kredittkort når de har bestilt feriereiser, sier Svein Ove Karstensen, daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon.

I løpet av det siste året har forbruksgjelden økt med 6,0 milliarder kroner, det vil si 4 prosent. Forbrukslån har økt med 4,6 milliarder (+5,7 prosent) og kredittkortgjeld har økt med 1,8 milliarder (+2,6 prosent).

Inkasso-Partner i Kristiansand opplyser til NRK at også de kan se at forbruksgjelden øker, og at de møter nye kunder som ikke har slitt med inkassogjeld tidligere.

– Folk bruker for mye penger i ferien. Når de kommer hjem, ligger det gjerne et inkassokrav og venter, sier daglig leder og inkassorådgiver Geir Grindland.

Han frykter at mange vil slite med å betale for seg etter sommeren.

[ − Mange betaler fortsatt på fjorårets ferie ]