Liv Müller Smith-Sivertsen er ny leder av Rød Ungdom

– Rød Ungdom er klar for å gjøre et brakvalg i årets skolevalg. I år feirer vi 60 år med Rød Ungdom, 60 år med radikale ungdommer for fred, frihet og sosialisme, sier Smith-Sivertsen i en pressemelding.

Videre sier den nyvalgte lederen at hun ønsker å sette ungdomspartiet på dagsordenen.

– Vi skal knekke Rødt-koden. Vi skal favne bredere og vise at vi er det reelle alternativet for arbeidsfolk, lærlinger og elever som er lei dagens teste- og pugge-skole. Å gå i de samme gamle sporene funker ikke, vi trenger et radikalt alternativ, og det skal Rød Ungdom levere.

[ «Bakvaskemaskina har surret og gått hele veien» ]