Helsedirektoratet: Hormonbehandling av barn kan bli strammet inn

All behandling vil da bli flyttet til spesialisthelsetjenesten, skriver VG. Private aktører og kommunale tjenester, som Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS), vil i så fall ikke kunne tilby behandling med pubertetsblokkere og hormoner til barn og unge under 18 år.

Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet sier til avisen at de har startet et arbeid for å se på behandlingen disse barna får, og at det kan komme nasjonale endringer som vil kunne føre til strengere krav til å gi hormonbehandling til barn.

– Det har vært en stor økning, og det gjør at fagmiljøet, slik jeg forstår det, er usikker på om praksisen som har vært etablert gjennom flere år, fremdeles bør være den samme, sier Guldvog.

