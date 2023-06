To personer skadd i zipline-ulykke i utdrikningslag i Bamble

– Det er en zipline som har falt ned fire-fem meter. Fallulykken har skjedd i en aktivitetspark ved Asdal i Bamble, opplyser Marthin Haugen i Sørøst 110.

Haugen forteller til Telemarksavisa at linen skal ha røket under kjøreturen, og at to personer dermed skal ha falt fire-fem meter ned og truffet bakken.

– Vi kjenner ikke skadeomfanget, men det er helsevesenet som har bedt oss om bistand for å få de to raskt ut, sier Haugen til avisen.

Politiet er også sendt til stedet, men de har foreløpig ikke helt oversikt over hendelsen, skriver Varden.

– Men det skal være snakk om at det er et utdrikningslag der, opplyser operasjonslederen til avisen.

Ulykken har skjedd på Kaasa Gård i Bamble, skriver avisen.

En zipline er en form for løypestreng som man er festet til og henger i. Den som henger i en zipline, glir av gårde over naturen.

