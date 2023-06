Spesialenheten om Åmot-skyting: Mann ble skutt i beinet av politiet – ikke livstruende skadd

Saken er oppdatert.

– Spesialenheten ble i natt varslet om at en person er skutt i beinet av politiet under en tjenestehandling på Åmot. Fornærmede er ikke påført livstruende skader. Det er besluttet å iverksette etterforskning, skriver Spesialenheten for politisaker i en pressemelding.

Uavhengig av om det er mistanke om at et straffbart forhold er begått eller ikke, har Spesialenheten plikt til å sette i verk etterforskning i saker hvor en person blir alvorlig skadd som følge av politiets tjenesteutøvelse.

Avhør av involverte og vitner

Målet er å få belyst hendelsesforløpet og de nærmere omstendighetene rundt situasjonen hvor det ble avfyrt skudd.

Spesialenheten opplyser videre at skytevåpenet som ble brukt, er sikret, og at de så snart som praktisk mulig skal avhøre de involverte tjenestepersonene, fornærmede og vitner.

Av hensyn til den videre etterforskningen gis det ikke mer detaljert informasjon om saken på nåværende tidspunkt, understrekes det.

– Vi er i oppstartsfasen av etterforskningen, og det er derfor begrenset hva vi kan gi av informasjon om saken, skriver Spesialenheten.

Trusselsituasjon

Politiet rykket ut til det de beskrev som en trusselsituasjon i Åmot i Modum kommune klokka 0.44 natt til lørdag.

– Litt etter klokken 1 oppsto en situasjon der politipatruljen ble forsøkt angrepet med en farlig gjenstand. Denne situasjonen førte til at politiet avfyrte skudd mot en person, skriver Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Personen ble kjørt til sykehus for videre oppfølging. Det ble tidlig fastslått at vedkommende ikke ble livstruende skadd.

