Fosen-aktivister varsler ny potensiell aksjon om 100 dager

Lørdag er det 600 dager siden Høyesterett slo fast at vindkraftanleggene på Fosen bryter med menneskerettighetene. Det er også 100 dager siden en rekke demonstranter blokkerte inngangene til flere departementer.

Fredag og lørdag har aksjonister aksjonert utenfor både Slottet og Statsministerens kontor. Lørdag var det demonstrasjon foran Stortinget før det ble arrangert tog tilbake til Statsministerens kontor.

– Mekling og møter er fint, men det stanser ikke menneskerettighetsbruddet som skjer på Fosen hver eneste dag og møteagendaen har handlet om hvordan regjeringen kan finne enkleste vei ut for seg selv. Vi krever at Støre ikke avfeier reindriftas krav fra start, men lytter og handler, sier aktivist Ella Marie Hætta Isaksen i en pressemelding.

Reinsdyrbakken

Det var i oktober 2021 at Høyesterett slo fast at plasseringen av vindturbinene på Fosen bryter med samenes rettigheter til å utøve sin kultur gjennom reindrift.

I forkant av lørdagens demonstrasjon ble de velkjente løvestatuene på Løvebakken utstyrt med reinsdyrgevir, mens en hjemmelagd plakat døpte om Løvebakken til «Reinsdyrbakken».

Aksjonistene varsler at de vil aksjonere på nytt dersom det går 100 dager til.

– Svaret er nei

Statsminister Jonas Gahr Støre Støre uttalte fredag at han har respekt for dommer fra Høyesterett og viste til pågående møter mellom samene på Fosen, vindkraftnæringen, under ledelse av riksmekleren.

– Aksjonistene krever at alle vindturbinene skal rives, at den kraftproduksjonen skal ut. Det har ikke Høyesterett sagt, og derfor må de høre fra meg at svaret på det er nei. Men det kan hende at det må gjøres endringer som skal bringe oss i tråd med det Høyesterett sier, og det håper jeg gode samtaler skal lede til, sa Støre til TV 2.

