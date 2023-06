Erna Solberg er bekymret for kronekursen

Det er i et intervju med Dagbladet lørdag at Solberg uttaler seg om den norske krona, som er rekordsvak målt mot euro, dollar og flere andre valutaer. Det er blitt svært mye dyrere for nordmenn å feriere i utlandet i år. Samtidig medfører en svak kronekurs at norsk eksportindustri tjener mer penger.

– Men jeg synes kanskje krona nå er på et lavere nivå enn det den burde være for at vi skal ha god kontroll i norsk økonomi, sier Høyre-lederen til avisa.

Hun peker på at fallet kronekursen skjer til tross for at vi er i en tid med sterk olje- og gasspris, og at det kan tyde på at det påvirker den norske valutaen mindre enn tidligere.

Solberg retter ingen direkte kritikk mot den sittende regjeringen for utviklingen i kronekursen, at det ikke finnes noen «quick fix», eller at Høyre ville løst situasjonen annerledes. Hun sier kronefallet startet allerede mens hun satt som statsminister. Og at man da pandemien brøt ut i 2020, så en naturlig samling rundt større valutaer, noe som er vanlig i krisetider.

– Mindre investeringer fra utlandet kan også ha noe å si, men hvor stor den effekten er tror jeg fagfolkene får strides om, sier Solberg.

