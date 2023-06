Opposisjonen frykter havvindforlik vil koste skattebetalerne dyrt

Av Marie De Rosa/NTB

– Dette blir dyrt for skattebetalerne, sier Astrup etter pressekonferansen der regjeringspartiene, SV, MDG og KrF la fram havvindforliket.

De fem partiene ble torsdag kveld enige om at det skal brukes inntil 23 milliarder kroner på havvindsatsingen på Sørlige Nordsjø II, hvor det skal bygges ut 1.500 megawatt.

Regjeringen foreslo opprinnelig å sette taket til 15 milliarder kroner, men dette ble senere økt til 23 milliarder. Enigheten innebærer også at det kun skal bygges kraftkabler til det norske fastlandet, og at det tas inn grundige miljø- og faunakartlegginger i utredningen.

Kritiske til pengebruken

– Det gjenstår å se om 23 milliarder kroner i subsidier er nok til å få prosjektet i gang, sier Astrup.

Han mener regjeringens motstand mot hybridkabler gjør at prosjektet kommer senere i gang, gir mindre kraft og en betydelig høyere regning.

– Dette er en dårlig start på havvindsatsingen, konkluderer han.

Venstres Ola Elvestuen går enda lenger:

– Det er helt idiotisk å bruke 23 milliarder på havvind når man kan gjøre det billigere, slår han fast.

– Flertallet vil risikere å bruke 23 milliarder kroner bare fordi de ikke vil ha en kraftkabel til Europa. Dette er et helt unødvendig dyrt prosjekt i stedet for å gjøre det eneste rasjonelle, som er å utvikle Sørlige Nordsjø II med hybridkabler også mot Europa, fortsetter han.

Mener saken er dårlig håndtert

Frp kaller forliket uheldig.

– Dette vil gi skattebetalerne både økte utgifter til prosjektet og til høyere strømpriser, sier energipolitisk talsperson Terje Halleland.

Han mener saken har vært fryktelig dårlig håndtert av regjeringen og vil kunne skade hele havvindsatsingen i Norge fremover.

Også Rødt, som tidligere har foreslått å avlyse utlysningen av Sørlige Nordsjø II, er kritisk til havvindforliket.

– Partiene som har kommet til enighet gambler med fellesskapets midler. Subsidietaket er allerede hevet fra 15 milliarder til 23 milliarder. Rødt frykter at det i realiteten kan bli enda høyere, sier energipolitisk talsperson Sofie Marhaug.

Bekymret for fugl og fisk

Hun er også bekymret for de langsiktige konsekvensene havvind vil ha for naturen.

– Det er gjort et altfor dårlig arbeid med å kartlegge de langsiktige konsekvensene både for fugl og fisk og det marine livet for øvrig.

Offshore Norge er på sin side fornøyd med enigheten om Sørlige Nordsjø II, men etterlyser et bredere forlik.

– Vi forstår bekymringen for kostnadsøkninger. Dette er noe industrien har et stort fokus på selv, sier administrerende direktør Hildegunn T. Blindheim.

– Å starte en ny prosess med andre løsninger for Sørlige Nordsjø II nå vil forsinke prosessen. Det er viktig at vi opprettholder fremdrift for å sikre mer kraft og aktivitet i leverandørindustrien, fortsetter hun.

Etterlyser bredere forlik

Også Fornybar Norge beklager at flertallet på Stortinget ikke var bredere.

– Partiene på Stortinget bør etter denne runden sette seg ned og blir enige om et opplegg som aktørene kan legge til grunn at vil stå seg over tid, sier leder Åslaug Haga.

Hun berømmer regjeringspartiene, SV, MDG og KrF for enigheten.

– Opplegget er blitt mye bedre, og mer i tråd med rammebetingelsene lignende havvindprosjekter i andre land har, sier Haga, som mener det ville fått dramatiske konsekvenser for Norge dersom havvindsatsingen hadde stoppet opp nå.

