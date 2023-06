Nato-sjef Jens Stoltenberg besøker Tyrkia i helgen

Under besøket skal Stoltenberg ha bilaterale samtaler med Erdogan og andre tyrkiske tjenestemenn, skriver Nato i en pressemelding.

Tyrkia har i over ett år nektet å godkjenne Sveriges Nato-søknad. Denne uken var Natos utenriksministre samlet i Oslo. Der varslet Stoltenberg at han ville reise til Tyrkia i nær fremtid. Nato-sjefen har også hatt en samtale med Erdogan om den svenske medlemskapsprosessen, skrev han på Twitter tirsdag.

Stoltenberg har flere ganger understreket at Sverige har oppfylt alle krav til medlemskapssøknaden.

– Sverige har levert. Tiden har kommet for å ratifisere Sverige, og jeg skal gjøre alt jeg kan for å sikre at det skjer, sa han denne uken.

Nato har økt presset på Tyrkia betraktelig den siste tiden. På Nato-møtet i Oslo sa både USAs utenriksminister Antony Blinken og Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt at Sverige må slippes inn i alliansen før Nato-toppmøtet i Vilnius i juli. Heller ikke Ungarn har ratifisert Sveriges søknad enda.

Stoltenberg reiser til Tyrkias hovedstad Ankara lørdag og blir til søndag. Lørdag deltar han på Erdogans innsettelsesseremoni. Den tyrkiske presidenten ble gjenvalgt for fem nye år forrige helg.

