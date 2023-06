Mann siktet for drap på kvinne i Oslo – Politiet har kontroll på drapsvåpenet

Politiet fikk melding om hendelsen via AMK like etter klokka 23.30 torsdag kveld. Da de kom fram til stedet var kvinnen død, opplyser politiet til NTB. En mann er pågrepet og siktet for drap.

– Den siktede og den avdøde bodde i samme blokk. De bodde ikke i samme leilighet, men var naboer, sier politiadvokat Christian Hatlo til Avisa Oslo.

Politiadvokaten sier det for tidlig å si noe om hva som har skjedd, og at den siktede mannen foreløpig ikke er avhørt.

Mannens forsvarer, Salman Hussain, sier til NTB ved 9-tiden fredag at han foreløpig ikke har vært i kontakt med sin klient og at det er for tidlig å si noe om når han kan eller vil bli avhørt.

Siktet kjent for politiet

Politiet opplyser at kvinnen døde etter å ha blitt stukket med en skarp gjenstand.

– Jeg tenker vi har kontroll på drapsvåpenet, sier Hatlo til VG. Han vil ikke si om dette er en kniv eller en annen skarp gjenstand.

Drapet skal ha skjedd inne i kvinnens leilighet

– Vi treffer også en person i leiligheten, som jeg nå kan bekrefte er en mann, og han blir pågrepet. Akkurat hva slags rolle han har i dette her, er litt for tidlig å si. Men per nå er han siktet for dette forholdet, for drap, sa innsatsleder Svenn Bjelland til NTB natt til fredag.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli sa at pågripelsen gikk udramatisk for seg, og at det er snakk om to voksne personer.

Siktede er ifølge NRK kjent for politiet fra tidligere.

Ikke tilfeldig

Politiet sier drapet ikke fremstår tilfeldig.

– Det er vanskelig å si noe om motivet på nåværende tidspunkt, sier Hatlo til NRK.

Politiet anså seg ferdig med de kriminaltekniske undersøkelsene på stedet ved 5.30-tiden. Da var ikke alle pårørende varslet.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli sier til TV 2 at politiet har kontroll på to vitner og at det vil bli foretatt en rundspørring av beboere i blokka. Kvinnen blir sendt til obduksjon fredag.