Kronprinsen tar over beskytterskapet for Blindeforbundet etter Märtha Louise

– Det er gledelig å ha mottatt beskjed fra Det kongelige hoff om at H.K.H. Kronprins Haakon Magnus er vår beskytter, sier forbundsleder Terje André Olsen i en pressemelding.

Blindeforbundets forrige kongelige beskytter var prinsesse Märtha Louise, men hun frasa seg sine beskytterskap i november 2022. Hun besluttet da i samråd med kongen og den nærmeste familien at hun ikke skulle utføre offisielle oppgaver fra Kongehuset. Dette for å skape ro rundt kongefamilien og kontroversene rundt hennes og Durek Verretts bruk av prinsessetittelen i kommersielle sammenhenger.

– Vi er glad for denne anerkjennelsen av vår organisasjon og det vi står for, og vi ser fram til å fortsette kampen for samfunnsmessig likestilling for svaksynte, blinde og andre funksjonshemmede med kronprinsens støtte, sier Olsen.

Kronprinsen har tidligere også deltatt på Blindeforbundets arrangementer.

Beskytterskapsordningen fungerer som en anerkjennelse av organisasjoner og arrangementer innenfor viktige områder i samfunnslivet, skriver Slottet på sin hjemmeside. Beskytterskapet gjelder i første omgang fram til 31. desember 2025.

