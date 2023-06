Høyre etterlyser nasjonal handlingsplan mot hatkriminalitet

– At enkelte mener de kan bruke vold som virkemiddel for å nå sine politiske mål er svært alvorlig. Vi må forebygge bedre for å unngå at mennesker blir radikalisert, og hjelpe de som har blitt radikalisert inn på et bedre spor, sier Erna Solberg.

Fredag legger Høyre fram et forslag for Stortinget, som skal forebygge voldelig ekstremisme og radikalisering. Forslaget inneholder åtte konkrete tiltak, deriblant en egen handlingsplan mot hatkriminalitet.

Solberg står selv bak forslaget, sammen med partifellene Mari Holm Lønseth, Sveinung Stensland og Mudassar Kapur.

– Regjeringen har varslet en handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Det er positivt, men det trengs en egen handlingsplan mot hatkriminalitet spesielt. Ingen skal trues til taushet, sier Lønseth.

