Høyesterettsdommer fikk innvilget avskjed

Skoghøy hadde søkt om dette fra 1. juli 2023. Han har hatt studiepermisjon og sykmelding siden september 2022.

Skoghøy fikk i april kritikk av Tilsynsutvalget for dommere for sine uttalelser i mediene om at han hadde blitt forgiftet av sin fraseparerte kone.

Utvalget mente Skoghøy hadde opptrådt i strid med god dommerskikk.

Skoghøy har det siste halvåret vært i medienes søkelys etter at han i desember først gikk ut i nettavisen Rett24, og senere i flere andre medier, og hevdet at han hadde blitt forgiftet av sin nå fraseparerte kone Nataliia Skoghøy. Kona har avvist disse påstandene.

Politiet i Oslo har etterforsket påstandene fra dommeren og har henlagt saken fordi det ikke er funnet bevis for at kona har forgiftet ektemannen.

