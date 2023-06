Drapet på Teisen i Oslo: Siktet nekter straffskyld

Politiet hadde i forkant av rettsmøtet i Oslo tingrett varslet at de ville begjære at mannen varetektsfengsles i fire uker.

Da retten ble satt klokken 14, ble det ordinære referatforbudet i fengslingsmøter opphevet av retten, skriver TV 2.

Den siktede mannen i 30-årene ønsket ikke å forklare seg for retten, men sa at han nekter straffskyld. Han godtok imidlertid politiets begjæring om fengsling i fire uker med brev- og besøksforbud.

Politiet i Oslo fikk like før midnatt natt til fredag melding via AMK om at det var funnet en alvorlig skadd kvinne i en leilighet på Teisen i Oslo. Det ble foretatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde.

Den siktede mannen var nabo til den drepte kvinnen. Han skal være straffedømt flere ganger tidligere, men siste dom er fra 2008.

[ Høyesterettsdommer Jens Edvin Andreassen Skoghøy fikk innvilget avskjed ]

Innlagt på sykehus.

Mannen innlagt på Akershus universitetssykehus. Politiet har begjært undersøkelse av hans psykiske helse, skriver TV 2.

– Helsemessige årsaker gjør at vi ikke har kunne avhøre siktede per nå, men det er ønskelig å få gjennomført avhør så snart det lar seg gjøre, sier leder for etterforskningsseksjonen drap, Anne Solem Alræk, til NTB ved 11-tiden.

Mannens forsvarer Sulman Hussain sa fredag formiddag til NTB at han foreløpig ikke hadde vært i kontakt med sin klient, og at det er for tidlig å si noe om når han kan eller vil bli avhørt.

[ Aktor ber om 18 års forvaring for mannen som drepte Bård Lanes ]

Siktet kjent for politiet

Politiet opplyser at kvinnen døde etter å ha blitt stukket med en skarp gjenstand.

– Jeg tenker vi har kontroll på drapsvåpenet, uttalte politiadvokat Christian Hatlo til VG. Han ville ikke si om dette er en kniv eller en annen skarp gjenstand.

Alræk sier til NTB at det er gjort flere beslag i saken, men hun ønsker ikke å kommentere hva dette er. Det samme gjelder hva slags skader avdøde har. Kvinnen er begjært obdusert.

Drapet skal ha skjedd inne i kvinnens leilighet. Det er foreløpig uklart for politiet om det er noen relasjon mellom den drepte kvinnen og siktede, utover at de er naboer.

– Det er noe vi jobber med å finne ut av. Det vi kan si, er at begge hadde tilknytning til boligkomplekset, sier Alræk.

[ Maktmisbruk på fødestua: – Hun tok tak i beina mine og dro meg i posisjon ]

Ikke tilfeldig

Da politiet kom til åstedet torsdag kveld, traff de på en mann i leiligheten. Selve pågripelsen skjedde uten udramatisk.

Etterforskningsleder Alræk sier flere vitner er avhørt, og at de har gjort en rundspørring i nabolaget. Hva slags informasjon vitnene har gitt, ønsker politiet ikke å kommentere. Det er også for tidlig å si noe om hendelsesforløpet.

Politiet var ferdig med de kriminaltekniske undersøkelsene på åstedet ved 5.30-tiden fredag morgen.

[ Norge håndterte stort sett pandemien bra. Men vi lot barna lide unødig ]