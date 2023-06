Politi og brannvesen ber folk holde seg unna skogbrann i Østmarka

– Det skal ikke være fare for bebyggelse, skriver politiet i Oslo på Twitter.

Videre opplyses det om at det er mye folk i området. Det jobbes nå med å få dem ut. Politiet anbefaler alle turgåere i skogen på odden innenfor Sørli ved Nøklevann, eller mellom Ulsrudvann og Nøklevann om å ta seg til Haraløkka og ut av området på grunn av spredningsfare.

– Dette er for å ligge i forkant av hvor stor brannen eventuelt kan bli, skriver de på Twitter.

Brannmannskaper på vei til skogbrannen i Østmarka. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Oslo 110-sentral tvitrer at brannen anslås å være på et område på mellom 300 og 400 kvadratmeter. Politiet opplyser på Twitter at det er vanskelig å komme med en prognose for brannen på grunn av vindforholdene. Slukningsarbeid er iverksatt.

– Brannen produserer store mengder røyk. Folk oppfordres på det sterkeste om å ikke oppsøke området, tvitrer Oslo 110-sentralen.

– Den siste informasjonen vi har fått fra innsatsleder på stedet, er observasjoner om tiltakende røyk og tiltakende vind. Det ser ut til å være en brann av noe omfang, sa operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til NTB like etter at brannen ble lokalisert.

Både politi og brannvesen er på stedet.

– Vi ber om at folk på vei ut på tur i området, ikke kjører inn. Dette for å gi plass for ressursene, skriver politiet i Oslo på Twitter.

