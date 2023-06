Obos-prisene ned – mot normalt

Av Ole Henrik Tveten/NTB

– Obos-prisene falt i mai etter å ha steget fire måneder på rad. Det normale er at Obos-prisene stiger denne måneden, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

Hun sier vi må tilbake til 2017 sist det var prisfall i mai.

– Det er for tidlig å si om dette varsler et skifte i boligmarkedet, men vi har ventet på at renteøkningene og de høye levekostnadene skulle begynne å bite, sier Monsvold.

På landsbasis er prisene ned 1,9 prosent de tolv siste månedene.

I Oslo falt prisen på brukte Obos-boliger med 1,2 prosent fra april til mai. Det siste året har prisene i Oslo falt 1,9 prosent.

Tror prisveksten vil dempes

Monsvold sier hun tror prisveksten vil dempes utover året. Hun mener sannsynligheten for at styringsrenten stiger til nærmere 4 prosent innen september, har økt, og at dette i så fall vil bidra til noe prisnedgang i høst.

– Selv om det nå er utsikter til en noe høyere rentetopp og flere usolgte boliger, kan dette være for pessimistisk etter den sterke prisutviklingen hittil i år. Trolig ligger det heller an til flat prisutvikling eller svak prisoppgang når vi måler fra desember 2022 til desember 2023.

Monsvold peker også på lav boligbygging, høy lønnsvekst, stor grad av jobbtrygghet og økt folketilvekst som en motvekt til rentehevingene.

Vil bidra til å trekke opp prisene

Monsvold sier den lave boligbyggingen vil bidra til å trekke opp prisene, ikke minst når renten settes ned igjen.

– Det er svært uheldig for de som ønsker å komme inn på boligmarkedet, at boligbyggingen avtar så kraftig. Det har de siste fire månedene bare vært 143 salgsstarter i Oslo (Econ Nye Boliger), det normale er nærmere 800.

Ifølge sjeføkonomen er årsaken rekordlavt antall regulerte boliger, labert nyboligsalg, høye byggekostnader og dyrere byggelån.

– Dette kan føre til boligtørke i hovedstaden om ett til to år, sier Monsvold.

