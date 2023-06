Mann tiltalt for telefontrusler mot Slottet og Haugesund filmfestival

– Det skal bli som Bataclan, skal mannen ha sagt da han ringte til filmfestivalen i august i fjor, med henvisning til terrorangrepet på konsertstedet i Paris i 2015.

Da mannen i november i fjor ringte til sentralbordet til Det kongelige hoff, sa han ifølge tiltalen at han satt med et AG3 gevær og lurte på hvor mange gardister som var på jobb.

Mannen er nå tiltalt for elleve tilfeller av grove trusler og tre tilfeller av hensynsløs atferd over telefon blant annet til fengsler, et museum, flere domstoler, flere medier et advokatkontor og til politiet. I tillegg er han tiltalt for to tilfeller av seksuelt krenkende atferd.

Saken mot mannen går i Vestfold tingrett i Horten over tre dager fra 26. juni.

