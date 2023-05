Utdanningsforbundet tilfreds med at lærere skal få lovfestet rett til å gripe inn fysisk mot elever

Onsdag sendte regjeringen på høring et forslag om at lærere skal få en lovfestet rett til å bruke fysisk makt mot elever for å avverge at noen blir skadd. Det er gode nyheter, mener Steffen Handal.

– Vi er veldig positive til at det kommer en lovhjemmel om dette, sier Handal til Utdanningsnytt.

Men han sier at troen på at alt kan løses gjennom jussen, har dominert de siste årene.

– Lærerne har merket at elevene har fått utvidede rettigheter, mens de selv har havnet litt i bakleksa. Jeg tror det har bidratt til at en del lærere er usikre på hvilken myndighet de har i klasserommet og overfor elever. Jeg tror vi bør unngå å løse alt med juss og heller overlate mer til det profesjonelle skjønnet, sier han.

Ingen plikt til å gripe inn

Handal sier han også kan forstå om noen lærere kan oppleve at det skapes en forventning om at de skal gripe inn fysisk nå som de får en lovfestet rett til å gjøre det.

– Derfor er det viktig at loven er helt tydelig på at den gir dem rett og anledning til det, men ikke pålegger dem å gripe inn.

Også skolelederforbundet er fornøyd.

– Vi må sikre at læreren ikke står alene i klasserommet med slike hendelser, sier leder Stig Johannessen.

Skrikende behov

Forutsetningen for å gripe inn skal være å avverge skade på personer eller eiendom.

Hege Bae Nyholt fra Rødt, som leder Stortingets utdanningskomité, er også positiv. Hun mener forslaget styrker både elevenes og lærernes rettssikkerhet.

– Dette har vært et skrikende behov i skolen lenge. Jeg vil berømme regjeringen for å nå foreslå en løsning som balanserer læreres og elevenes trygghet i klasserommet.

KS er kritiske

KS mener at ulempene ved å lovfeste regler om fysiske inngrep vil være større en fordelene.

– Vi tror ikke lovregulering er en god løsning. Det er vanskelig å lage regler som fanger opp alle situasjoner som bestemmelsene skal dekke. I utgangspunktet bør situasjoner med vold og utagering løses med pedagogiske virkemidler, sier avdelingsdirektør Kristin Holm Jensen i Kommunesektorens organisasjon (KS) til Kommunal Rapport.

Høringsfristen for lovforslaget er 30. september.

