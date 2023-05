USAs utenriksminister Antony Blinken har landet i Norge

En stor bilkortesje ventet på den amerikanske utenriksministeren da flyet landet på Gardermoen ved 18-tiden. Kortesjen skal sørge for at Blinken kommer seg trygt til hovedstaden.

Den amerikanske utenriksministeren har de siste dagene vært i Luleå i Sverige i forbindelse med et ministermøte i Trade and Technology Council (TTC).

Onsdag ankom Blinken Norge i forbindelse med Natos utenriksministermøte i Oslo. Møtet er såkalt uformelt, som betyr at det ikke vil bli vedtatt noe de neste dagene. Dette er for øvrig det siste utenriksministermøte før toppmøtet i Litauens hovedstad, Vilnius i juli. Blinken skal etter planen være i Oslo i to dager, fra 31. mai til 1. juni.

Saken som troner øverst på utenriksministrenes agenda i Oslo er ikke uventet Ukraina. Nato-landene må blant annet bli enige om hvilket svar Ukraina skal få på sin Nato-søknad, som ble sendt av gårde i høst.

