Tingretten vil løslate siktede etter Furuset-skyting

Det kommer fram i en kjennelse fra Oslo tingrett onsdag.

Mannen blir likevel sittende i varetekt fordi politiet har varslet at de vil anke ved en løslatelse, og har bedt om at mannen holdes i varetekt fram til anken er behandlet.

Det var Dagbladet som først omtalte kjennelsen.

Det var 21. februar i år at mannen i 40-årene fyrte av flere skudd med automatvåpen mot en mann i 30-årene. Fornærmede tok seg selv til Ahus, hvor han var innlagt og fikk behandling for en skuddskade.

Tre personer har status som fornærmet i saken. Siktede har erkjent at han skjøt, men har forklart at han mente å skremme. Han er siktet for drapsforsøk.

I kjennelsen skriver Oslo tingrett at «siktede skjøt minst tre skudd i retningen bilen og personene som lå bak den, han var klar over hvilket kraftig våpen han brukte, og han var også klar over muligheten for at kuler kunne rikosjettere.».

Retten skriver at vurderingen av fengslingen har vært vanskelig, men mener likevel «at det ikke er ført bevis som i særlig grad styrker mistanken om at siktede holdt det for mulig at handlingen førte til drap og at han tok det standpunkt å handle slik han gjorde.».

I kjennelsen står det også at etterforskningen av saken snart er ferdigstilt.

