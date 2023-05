Dyp splittelse mellom justisministeren og det skeive miljøet

– Angrepet den 25. juni er det verste som har skjedd mot skeive siden krigen. Vi har en justisminister som har vært helt usynlig. Det er klart vi er skeptiske. Det er ingen tiltak. Pride-flagg på Tiktok er ikke nok til å bygge tillit, sier leder Dan Bjørke i Pride Norge til NTB.

Onsdag overleverte han sammen med flere skeive organisasjoner en liste med 18 spørsmål under et frokostmøte med justisminister Emilie Enger Mehl. I forkant av 25. juni-utvalgets rapport 8. juni og årets Pride-parade om en måned, er organisasjonene dypt skeptisk til Mehls håndtering av masseskytingen.

– Jeg er lei for at det er deres opplevelse. Det har vært et vondt år for de skeive organisasjonene, og nå skal vi inn i en ny Pride-markering som skal handle om frihet, kjærlighet og mangfold, men som ligger der med mye underliggende uro. Vi har hatt møte med dem tidligere i vinter, og jeg begynte å håndtere dette mulige terrorangrepet kort tid etter at det skjedde, svarer Mehl.

– Jeg kan ikke forskuttere etterforskningen av dette. Politiet og påtalemyndigheten er uavhengige, og det må jeg respektere og forholde meg til, sier Mehl om etterforskningen og forbeholdet hun tar om at masseskytingen i Oslo sentrum i fjor sommer skal ha vært et terrorangrep.

[ – De ukrainske sløyfene fra kransene var tatt bort ]