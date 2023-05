Tre menn siktet for frihetsberøvelse

De tre ble pågrepet natt til lørdag, ifølge NRK.

– Vi mener at det er skjellig grunn til å mistenke at han skal ha vært utsatt for vold og trusler under den perioden han skal ha vært frihetsberøvet, sier politiadvokat Anders Bækkemoen i Øst politidistrikt.

Han vil ikke gå inn på varigheten, men sier at offeret skal ha blitt utsatt for frihetsberøvet «over en betydelig tid».

Dagbladet viser til flere uavhengige kilder som hevder at mannen skal ha vært holdt fanget i en periode på flere uker.

To av de tre siktede nekter straffskyld, mens den siste så langt ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet, melder NRK.

[ Regjeringsadvokat i Texas stilles for riksrett ]

[ Fikk beskjed av Nav å vente fem uker. Da avisa ringte, løste det seg på to dager ]