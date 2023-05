Stoltenberg om angrepene mot Kyiv: Viser at vi må fortsette å gi våpen

Den siste tiden har Russland økt hyppigheten i angrep mot Ukrainas hovedstad. Flesteparten av dronene og rakettene skytes ned. Ukraina har behov for luftforsvar og ammunisjon for å fortsette med det.

– De omfattende russiske angrepene mot Kyiv og andre byer viser både brutaliteten i krigen og hvordan russiske angrep fortsatt rammer sivile mål, men understreker også viktigheten av at vi fortsetter å gi støtte. Det er jeg sikker på at utenriksministrene kommer til å bekrefte i morgen, sier Stoltenberg til NTB.

Han påpeker at Norge er blant land som gir både våpensystemer og ammunisjon. Stoltenberg sier det er viktig å opprettholde leveransen av ammunisjon for at Ukraina skal kunne stå imot en slik angrepsbølge.

Stoltenberg fikk også spørsmål om han er trygg på at vestlige våpen ikke brukes til angrep på Russland inne i Russland.

– De operasjonelle valgene om hvordan de bruker våpnene må de selv ta. Det er vanskelige valg. Jeg er trygg på at de gjør de rette avveiningene, sier Stoltenberg.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier på sin side at Ukrainas bruk av luftforsvar fra blant annet Norge, er en anerkjennelse for norske produsenter.

– De har utviklet teknologi som er effektivt forsvar mot den type angrep. Dette er selvforsvar. Det er det Norge har bidratt til – ikke noe annet, sier Støre.

Har ofte kontakt med Tyrkia for å få Sverige inn i Nato

Nato-leder Jens Stoltenberg sier han er i kontakt med tyrkiske myndigheter for å forsikre seg om at Sverige blir Nato-medlem raskest mulig.

Stoltenberg sa på en pressekonferanse onsdag at han er i hyppig kontakt med tyrkiske myndigheter for å diskutere et snarlig svensk medlemskap i Nato. I dag er det kun Tyrkia og Ungarn som ikke har ratifisert Sveriges Nato-søknad.

– Alle allierte, også Tyrkia, tok en viktig beslutning på møtet i Madrid, nemlig å invitere både Sverige og Finland inn i Nato. Finland har allerede blitt medlem og jeg er sikker på at også Sverige vil bli fullverdig medlem, sa Stoltenberg.

Han sier at Sverige, etter å ha blitt invitert inn i Nato, allerede er et sterkere og tryggere sted – som følge av at de gjennom invitasjonen er integrert i Natos sivile og militære strukturer. Han sa også at det nå er utenkelig at det ikke vil bli reagert fra Nato dersom det nå skulle komme en trussel eller et angrep mot Sverige.

– Vi jobber med saken og håper på at man får på plass en avgjørelse i dette spørsmålet i løpet av neste Nato-toppmøtet i Vilnius i juli.

[ Støre: – Vi vil støtte Ukraina så lenge det er nødvendig ]

Fordømmer angrepet på Nato-soldater i Kosovo

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier han fordømmer angrepet på Natos fredsbevarende styrker i Kosovo. Han ber partene besinne seg.

Stoltenberg sier både Kosovo og Serbia har et ansvar for å unngå mer eskalering. Nato har besluttet å sende flere styrker til Kosovo på grunn av angrepet der 30 Nato-soldater ble skadd.

– Vi fordømmer det uprovoserte angrepet. Det er uakseptabelt og må stoppe, sier Stoltenberg.

Det har vært flere sammenstøt mellom serbiske borgere i Kosovo og politiet. Serbia har anklaget Kosovo for å bedrive terror mot serberne.

Stoltenberg sier at Nato nå skal utplassere 700 soldater i Kosovo. Det er ikke norske soldater blant dem som sendes nå.

[ Stoltenberg: – Vi lever i en skjebnetid ]