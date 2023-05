Bane Nor vil vente med å publisere intern rapport om Follobanen

«Det er foreløpig ikke avklart om vi skal offentliggjøre den interne rapporten for seg, eller om vi avventer til de øvrige rapportene er ferdigstilt», skriver pressevakt Anne Kirkhusmo i Bane Nor i en epost til Aftenposten.

Hun opplyser at Bane Nors interne rapport om problemene med Follobanen etter åpningen i desember i fjor har vært klar siden april/mai.

I tillegg til den interne rapporten er det bestilt ytterligere to granskinger av problemene.

Kirkhusmo skriver at Bane Nor vanligvis ikke offentliggjør interne analyserapporter, men at denne rapporten vil bli offentliggjort.

«Vi jobber fortsatt med å fastsette tiltak og forankre dem internt, og så blir denne rapporten offentliggjort når dette arbeidet er ferdig», svarer pressevakten.

Frp, SV og Rødt er kritiske til at ikke Bane Nor har offentliggjort rapporten.

– De kan ikke drive taktikkeri i en sak som dette. Rapporten må på bordet nå, ikke midt i fellesferien. Mange spørsmål henger stadig i luften, flere måneder etter Follobanen-kaoset, sier Geir Jørgensen, stortingsrepresentant for Rødt.

