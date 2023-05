Alt klart for uformelt Nato-møte i Oslo

Onsdag kommer utenriksministerne med USA Antony Blinken i spissen til Oslo for det to dager lange møtet.

– Det er et uformelt møte, noe som betyr at ingenting vil bli vedtatt, sier seniorforsker Karsten Friis ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) til NTB.

Slike uformelle møter er et nytt format i Nato og har kun skjedd én gang tidligere. Møtet er ledd i forberedelsene til Nato-toppmøtet i Vilnius.

Tirsdag møter Nato-sjef Jens Stoltenberg utenriksminister Anniken Huitfeldt til samtale i regi av Den norske altlanterhavskomité.

Ukraina og Nato-medlemskap

Et hett tema i Oslo blir hvordan Nato skal forholde seg til Ukrainas søknad om Nato-medlemskap. Ukraina ble lovet medlemskap i 2008 og sendte søknaden i fjor høst. Den krever en form for svar på Nato-toppmøtet i juli, dit også Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj er ventet.

Men her står Nato overfor vanskelige avveininger og må velge sine ord med omhu, ifølge Friis.

– Ukraina ønsker jo å få dette så fort som mulig. Men det er jo en viss forsiktighet i Nato. Det er vanskelig å ta inn et land i krig, og man vil heller ikke love noe man ikke kan holde. Hvor tydelig politisk signal om et framtidig medlemskap er det behov for? Hvor mye kan man love mens krigen raser?

– Dette er vanskelige avveininger, og de må finne både de rette ordene og balansen mellom ikke å love for lite eller for mye, sier Friis.

Våpenhjelp i kulissene

Også situasjonen på bakken i Ukraina vil bli tema på møtene. Den stor diskusjonen som pågår i øyeblikket, er om Nato-landene skal forsyne Ukraina med jagerfly, slik ukrainerne lenge har bedt om.

– Dette er et bakteppe som vil foregå litt i kulissene. Det er Nato-landene, ikke Nato, som leverer våpen, presiserer Friis.

Også Sveriges Nato-medlemskap vil trolig bli tema. USAs president Joe Biden tok opp temaet da han gratulerte Tyrkias president Tayyip Erdogan med valgseieren mandag, og ba ham legge bort motstanden.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han forventer at Tyrkia nå ratifiserer Sveriges søknad om Nato-medlemskap.

– Tyrkias utenriksminister kommer ikke til Oslo. Da slipper de nok litt unna presset. Men det er ingen tvil om at budskapet fra de øvrige Nato-landene er at Tyrkia og Ungarn nå må få ut fingeren, sier Friis.