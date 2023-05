Dagbladet: To personer anholdt etter knivstikking på Råholt

Politiet meldte om hendelsen klokka 15.17 mandag.

Øst politidistrikt opplyser at det ikke er noen informasjon som tilsier at gjerningspersonen er farlig for allmennheten.

Den fornærmede mannen er hentet av luftambulanse. Både politi og ambulanse rykket ut.

Råholt ligger i kommunene Eidsvoll og Ullensaker på Romerike.

Operasjonsleder Gisle Sveen opplyste til Dagbladet like etter klokka 15.30 at to personer er anholdt.

– Ut fra både erfaring og den informasjonen vi har så langt, så tror vi ikke at det er en tilfeldig fornærmet her. Det kan være patruljer på stedet har anholdt noen personer på bakgrunn av at de har vært på stedet, så man får tatt en alibisjekk, men per nå har vi ikke pågrepet noen, sier Sveen til Romerikes Blad.

