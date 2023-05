Follobanen åpner tidligst lørdag

En ny oppdatering vil komme lørdag morgen klokken 5, skriver Bane Nor på sine nettsider.

Det er Blixtunnelen mellom Oslo S og Ski som er stengt. Bane Nor skal i gang med kontroll av kjøreledningsanlegget.

Mandag 22. mai ble et tog med 70 passasjerer om bord stående fast i tunnelen etter at det hadde dryppet alkalisk vann fra tunneltaket og ned i anlegget. Dette førte til at en strømledning ble revet ned og kom i kontakt med toget, går det fram av en pressemelding fra Bane Nor.

– Etter den hendelsen har vi besluttet å kontrollere anlegget med tanke på risiko for flere nedrivninger, sa pressevakt Olav Nordli i Bane Nor til NTB torsdag.

Årsaken er at det hadde dryppet alkalisk vann fra tunneltaket og ned i anlegget. Det er ikke snakk om store mengder, opplyser Bane Nor, men dersom dråpene treffer de riktige stedene, kan oppheng og kabler i tunneltaket bli svekket.

