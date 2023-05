Ett spor på Follobanen åpnet for trafikk

Meldingen om det åpnede sporet kom rett før klokka 20.

– Det andre sporet er fortsatt stengt for feilretting på grunn av strømproblemer. Uviss prognose. Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, heter det.

Områdedirektør Lars Berge i Bane Nor opplyser at de har prioritert ett løp av gangen slik at det kan kjøres tog i det ene tunnelløpet mens de jobber med det siste.

– Vi går nå gjennom det andre tunnelløpet for å sjekke mulige om det er flere lekkasjepunkter. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før vi har gått gjennom hele tunneltaket, sier Lars Berge.

70 passasjerer fast

Mandag 22. mai ble et tog med 70 passasjerer om bord stående fast i tunnelen etter at det hadde dryppet alkalisk vann fra tunneltaket og ned i anlegget. Dette førte til at en strømledning ble revet ned og kom i kontakt med toget.

Torsdag ettermiddag ble tunnelen stengt, for så å bli inspisert gjennom natten. Da avdekket Bane Nor flere lekkasjepunkter.

Ønsker ikke gjentakelse

– Vi ønsker ikke at mandagens hendelse, der passasjerene ble sittende i flere timer, skal gjenta seg, derfor ble Follobanen stengt i går ettermiddag, sier Lars Berge fredag.

Bane Nor varsler oppdatert informasjon så snart de vet noe mer om når det andre tunnelløpet kan åpnes for trafikk.

Åpnet – og stengt igjen

Follobanen går mellom Oslo og Ski og åpnet 11. desember 2022. Samme dag oppsto en signalfeil, og toget måtte kjøre med redusert hastighet.

19. desember ble banen stengt for trafikk da varmeutvikling og røyk i tekniske anlegg ble oppdaget. Først 5. mars i år kunne Follobanen åpne som normalt.

