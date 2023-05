Dagsavisens Mode Steinkjer hedres for teaterkritikk

Kritikken «En sterk og sår opplevelse ulikt alt annet» at Nationaltheatrets oppsetning på Økernsenteret i Oslo ble publisert i Dagsavisen i mars i år.

«Teksten peker seg ut med en særdeles velfungerende kombinasjon av faglighet og personlighet, og fyller sin funksjon som dagsaviskritikk på eksemplarisk vis», skriver juryen i begrunnelsen.

«Kritikk tar ulike former på ulike plattformer, og det er viktig å utvide sjangeren for å nå nye lesere i en ny mediehverdag. Men det er også viktig å rendyrke det som gjør kritikk til kritikk. Steinkjers avisanmeldelse fyller sin funksjon til det fulle og demonstrerer at det i seg selv kan være mer enn nok. Denne var rett og slett perfekt», avslutter juryen.

Utdelingen arrangeres av Norsk kritikerlag i samarbeid med Festspillene i Bergen og Norsk teater- og orkesterforening. Prisen er et reisestipend på 15.000 kroner.

[ Det virker som vi voksne har glemt at vi faktisk kan sette ned foten ]