– Togene er ute av tunnelen. Det kjører et arbeidstog for å sjekke situasjonen nå, sier pressevakt Anne Kirkhusmo i Bane Nor.

Det har vært problemer på Follobanen hele uka. Mandag ble et tog med 70 passasjerer om bord stående fast i tunnelen etter at en strømledning hadde blitt revet ned og kommet i kontakt med toget. Etterpå fant man lekkasjer flere steder i Blixtunnelen.

Fredag kveld ble ett spor åpnet igjen, men nå er det altså stengt på ny.

