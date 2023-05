PST med trusselvurdering av pride-arrangementer: Mulig med forsøk på terrorhandlinger

– Terrortrusselen i Norge er moderat, og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer det fortsatt som mulig at vi vil se forsøk på terrorhandlinger fra både høyreekstreme og ekstreme islamister. LHBT+ er i fiendebildet til både høyreekstreme og ekstreme islamister, skriver PST i en pressemelding.

Etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i fjor vurderer PST det slik at LHBT+-samlingssteder har blitt aktualisert som mål for ekstreme islamister i Norge. Det at angrepet skjedde i Oslo kan bidra til større inspirasjonseffekt her enn ved tidligere angrep som har funnet sted utenfor Norge.

PST skriver i rapporten at synlige og forventende sikkerhetstiltak kan gjøre pride-arrangementene til mindre attraktive mål, men det øker risikoen for angrep mot mindre sikrede områder.

De skriver ingenting om hva slags tiltak det kan være aktuelt å innføre i under de ulike arrangementene.