Politiet i Oslo: – Ingen indikasjoner på at det vil skje terror under Oslo Pride

– Ut ifra bakteppet i fjor og trusselvurderingen, så har jeg forståelse for at folk kan føle seg skremt, men det som er viktig for oss nå er å lytte til PST.

Det sier politiinspektør Martin Strand i Oslo politidistrikt til NTB etter at PST torsdag kom med en ny trusselvurdering i forbindelse med årets pride-markeringer.

Sikkerhetstiltak

I rapporten skriver PST at synlige og forventende sikkerhetstiltak kan gjøre pride-arrangementene til mindre attraktive mål, men at det øker risikoen for angrep mot mindre sikrede områder.

– Selv om det kan skje terrorhandlinger, har vi ingen indikasjoner på at det er noe som kommer til å skje. For oss er det viktig å få fram at Oslo politidistrikt jobber for å sikre byen og dem som skal være med på arrangementene på en best mulig måte, sier politiinspektøren.

Akkurat nå er det ifølge Strand etterretningsoppdraget som er den viktigste biten, før politiet vil legge en plan på hvordan politiet vil benytte sine ressurser sett opp mot trusselvurderingen.

– Vi kan selvsagt ikke gå inn på alle tiltakene, men det vil være synlig politi i gatene.

Venter på evaluering

Strand synes det er uklokt å kommentere hva politiet har lært av hendelsene i fjor sommer, der to personer mistet livet og en rekke personer ble skadd.

– Nå kommer det en evalueringsrapport 8. juni. Etter det kan vi se nærmere på luringspunkter. Det som er viktig for oss nå er å få til et ekstremt godt samarbeid med Oslo Pride og andre skeive organisasjoner.

