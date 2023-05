Frp krever svar i Stortinget om eksamenskaoset

– På bakgrunn av opplysningene som er kommet fram, begynner dette å ligne en fullstendig skandale. Dette går utover de elevene som har jobbet hardt for å ta eksamen, sier Fremskrittspartiets skolepolitiske talsperson Himanshu Gulati.

Dataproblemene førte til at elever ikke fikk logget seg inn på eksamensnettsiden. Problemene løste seg på formiddagen.

Ifølge Gulati fikk noen elever se oppgaven før eksamen ble utsatt i halvannen time.

– Vi vet også at enkelte skoler ikke fikk tillatelse til å skrive ut eksamensoppgaver når IT-problemene var et faktum, mens andre skoler skrev ut oppgavene. Det er derfor viktig at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) redegjør for hva som faktisk har hendt, sier Gulati.

Ap: – Typisk Frp

Arbeiderpartiet svarer Frp med å minne dem på hvem som har stått i bresjen for digital eksamen.

– Det er litt typisk Frp å springe fra ansvaret. Digital eksamen har vært løftet fram over mange år av den borgerlige regjeringen som Frp var en del av og senere støtteparti for, sier Elise Waagen, utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Brenna har bedt Utdanningsdirektoratet redegjøre for saken og finne ut hvordan det kan unngås.

– Den rapporten er nå klar, og den burde vel Gulati lest før han ber statsråden komme til Stortinget. På tirsdag roste Venstres Abid Raja kunnskapsministeren i Stortinget for å være raskt ute da det ble rot med datasystemene, så de borgerlige partiene er ikke helt enige med seg selv, sier Waagen.

[ Tonje Brenna mener skoledebatten er for snever. Nå inviterer hun flere inn ]

SV utålmodige om ny eksamensordning

Også Sosialistisk venstreparti mener eksamenskaoset bør føre til endring. De mener at saken viser at dagens eksamensformen er utdatert.

– Eksamenskaoset har vist at dagens eksamensform er altfor sårbar og bør skrotes. Vi mener Tonje Brenna heller bør innføre nye måter å vurdere hva elevene har lært gjennom 13 år skolegang, sier Grete Wold, utdanningspolitisk talsperson i SV.

I et skriftlig spørsmål Wold ber om å få vite status på vedtaket om utprøving av alternative eksamensordninger.

– Jeg er bekymret for at problemene med eksamen ikke tas nok på alvor, sier hun.

Brenna har tidligere sagt at saken skal følges opp, og at elever skal være trygge på at feil ikke oppstår.

[ Hva er det egentlig Ap har vedtatt? ]

[ Tonje Brenna: La det være klart: Vi fortsetter å stille krav til elevene våre ]