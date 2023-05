Else Kåss Furuseth: – Politikerne gjør for lite for å forebygge fedme

Av Amalie Vadla/NTB

– Jeg tenker at det gjøres altfor lite politisk og synes det er rart at regjeringen presenterer en folkehelsemelding uten å nevne noe spesifikt om fedme, sier Else Kåss Furuseth til NTB.

I NRK-serien «Helsekost Furuseth» forsøker programleder Furuseth sammen med fire andre som også har fedme, å gå ned i vekt. De viser hvor vanskelig det er på individnivå å få bukt med fedme i dagens samfunn og ber politikerne gjøre mer.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er enig i at det gjøres for lite i dag og har satt ned ekspertutvalg for å se på ulike tiltak.

De siste 50 årene har andelen overvektige i Norge økt, og i dag har en av fire voksne fedme. Det regnes som en av de største folkehelseutfordringene og koster samfunnet dyrt.

[ Raymond Johansen: – Det kommer til å være den verste dagen i mitt liv helt til jeg dør ]

Legge til rette

Furuseth mener det finnes flust av grep som helseministeren kan ta:

Øke behandlingstilbudet for personer med spiseforstyrrelser.

Sørge for at de mest effektive slankemedisinene er på blå resept.

Regulere markedsføringen av usunn mat bedre.

Gjøre sunn mat billigere.

Øke sukkeravgiften.

– Dette er interessante forslag som nok vil ha effekt, men det er viktig for oss at vi har en helhetlig tilnærming og treffer den riktige kombinasjon av tiltak, skriver Kjerkol i en epost til NTB.

Videre skriver hun at det er satt ned et utvalg som skal vurdere grep for å få kontroll på fedmeproblematikken fordi regjeringen vil være sikre på at eventuelle tiltakene treffer riktig.

– Det er åpenbart at vi som samfunn ikke har gjort nok, for problemet har jo bare tiltatt over flere tiår. Usunt kosthold og fedme er en av hovedårsakene til sykdom og tidlig død hos nordmenn. Slik skal vi ikke ha det, understreker helseministeren.

[ Kommentar: Plutselig var kokainen på alles lepper, og i manges neser ]

– Samfunnets ansvar

Økt grensehandel blir ofte brukt som argument mot å innføre avgifter, men tidligere i år kom FHI med tall som viser at fjerning av sukkeravgiften i 2021 ikke hadde noen effekt på grensehandelen.

– Jeg utelukker på ingen måte at sukkeravgift kan være en del av en helhetlig strategi, men jeg vil avvente det eksterne utredningsarbeidet vi har satt i gang og se nærmere på deres forslag før vi tar stilling til dette, sier helseministeren.

– Utvalget skal også se på eventuelle virkemidler for å gjøre sunn mat billigere, noe som kan være like viktig som å gjøre usunn mat dyrere. Ekspertutvalget skal imidlertid ikke vurdere endringer i merverdiavgiftssystemet, altså momsen, legger hun til.

Når det gjelder reklame mot mindreårige ble det kjent tidligere denne uken at et flertall i Stortinget vil ha lovforbud mot reklame for usunn mat og drikke for barn under 18 år.

– Endelig, sier Furuseth til det.

Må være politiske vilje

Overlege Haakon Eduard Meyer ved Folkehelseinstituttet (FHI) er også tydelig på at samfunnet har et ansvar.

– Det er helt klart at samfunnet må gjøre mer for å legge bedre til rette for å ta sunne valg. Men det må være politisk vilje, og man må få med befolkningen på det, sier han til NTB.

Han sier videre at fedme er et problem i veldig mange land i hele verden, og at man skal lete lenge for å finne et land som har fått bukt med problematikken.

[ Russiske Anastasia vil felle Putin: – Jeg kunne ikke vente på ukrainerne ]

Sammensatt årsak

Det er et vanskelig tema, sier Meyer. Inaktivitet og usunn hurtigmat pekes på som årsaker til økningen av fedme i befolkningen, men en rekke andre faktorer kan være av stor betydning hos den enkelte.

– Det som passer for en person, kan være helt feil for en annen. For noen kan det å være aktiv og spise annerledes være løsningen, mens andre har underliggende psykiske problemer som gjør at man spiser mer, sier han.

Årsaken til at stadig flere får fedme i Norge er sammensatt, og det finnes derfor ikke én løsning, ifølge Meyer. Forebygging er det første steget for å bedre folkehelsen, mener han.

Om forebygging av fedme i Norge ser han imidlertid antydning til fremgang. Ny data tyder på at andelen barn med overvekt og fedme har stabilisert seg. Om lag ett av seks barn og unge var overvektige eller hadde fedme i 2010, og tallet er omtrent det samme i dag.

[ Kommentar: Ubehaget på tallerkenen ]

Realistisk forhold

Da Furuseth satt i gang med serien, var hun opptatt av at den ikke skulle handle om folk som slanker seg.

– Tidligere tenkte jeg at jeg skal bli helt annerledes hver gang jeg prøvde å gå ned i vekt, og hadde et «før og etter»-syn på det. Nå har jeg fått et realistisk forhold til vekt og blitt mer opptatt av det kjedelige, som søvnkvalitet og det å gå ned 10 til 15 prosent, sier Furuseth.

For enkelte vektgrupper kan en vektnedgang på et bestemt prosentanslag gi god helsegevinst. I serien møter Furuseth og gruppen flere eksperter på kosthold og helse. Gjengen får kunnskap som skal hjelpe dem å ta sunne valg for seg selv, og de oppmuntrer hverandre underveis.

– Hensikten med serien er å vise at fedme er ulike ting. Jeg har lenge tenkt at å være tjukk er et problem som må løses. Ikke bare er det feil, men det er også sårende, sier Furuseth.

[ Forskning: Slik kan litt kosemat påvirke helsa ]

[ – Folk må ha råd til å gi ungene sunn mat ]

---

Fakta om fedme i Norge

Andelen nordmenn med overvekt eller fedme, er høyere enn andelen normalvektige.

Fedme skyldes en ubalanse mellom energiinntak og energiforbruk, ofte fordi man er for lite i fysisk aktivitet og har et uheldig kosthold. Årsaken til fedme er imidlertid sammensatt.

Har man en BMI (kroppsmasseindeks) på over 30 er man innenfor fedmekategorien på vektskalaen.

Høyest utbredelse av fedme er i distriktene, blant folk med lav utdanning og lav inntekt og i enkelte innvandrergrupper.

Fedme er koblet til økt risiko for å få en rekke sykdommer, blant annet hjerte- og karsykdom og mange kreftformer.

Fedme koster Norge rundt 70 milliarder kroner per år.

Kilder: FHI, Helsedirektoratet, Menon Economics

---