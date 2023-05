Aker BP har gjort betydelig oljefunn nær Yggdrasil-feltet i Nordsjøen

– Foreløpige estimater indikerer et brutto utvinnbart volum på 40–90 millioner fat oljeekvivalenter, skriver Aker BP i meldingen torsdag morgen. Det legges til at dette er godt over forventningene, som var å finne 18 til 45 millioner oljeekvivalenter.

– Vi er svært fornøyd med resultatene av denne brønnen. Funnet vil bli evaluert som et potensielt tillegg til Yggdrasil-utbyggingen. Vi ser videre oppsidepotensial rundt Yggdrasil og vil i samarbeid med våre partnere fortsette aktiv leting i området, sier direktør for leting og reservoarutvikling Per Øyvind Seljebotn i børsmeldingen.

Yggdrasil er operert av Aker BP, og med Equinor og polske PGNiG som lisenspartnere. Plan for utbygging og drift (PUD) for feltet ble overlevert norske myndigheter i desember i fjor. Det er planlagt å starte oljeproduksjon i 2027. Anslaget for hele feltet er 650 millioner fat oljeekvivalenter.