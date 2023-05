Tina Turners fanklubb: – En skikkelig norgesvenn

– Det er rart og selvfølgelig ikke noe hyggelig, men vi vet at hun dessverre har vært syk i mange år, så det kommer ikke som noe sjokk, sier Aleksander Torgersen Arnesen som er leder av den norske Tina Turner-fanklubben til NTB.

Turner døde 83 år gammel etter lang tids sykdom, i sitt hjem i Küsnacht nær Zürich. Hun ble sveitsisk statsborger for et drøyt tiår siden.

– Hun har vært en del av livet mitt siden jeg var to år gammel. Da satt jeg foran tv-en og så på VHS-kassetter med konserter av henne til pappaen min måtte dra meg bort.

13 konserter i Norge

Turner har totalt spilt 13 konserter i Norge. Den første på Momarken i 1982, og den siste i Telenor Arena i 2009.

– Hun var en skikkelig norgesvenn og det har alltid vært mye oppmerksomhet rundt henne. Spesielt på 90-tallet. Da var hun på alles lepper, sier Torgersen Arnesen.

Han klarer ikke å bruke få ord på hvorfor den nå avdøde artisten har betydd mye for ham, men sier at Turner har hatt påvirkning på alle aspekter av livet hans.

– Nå som hun har gått bort, blir det enda viktigere å huske henne.

Roser Kygo

Sommeren 2020 slapp den norske artisten Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som Kygo, en versjon av Turners monsterhit «What’s love got to do with it». Kun en måned etter at remiksen var sluppet var den streamet mer enn 37 millioner ganger verden rundt.

– Jeg synes det var fantastisk at han gjorde det. At en så ung artist finner en annen artist som faktisk lever, og lager en remiks, viser hvor smart han er, sier Turner-fanen.

Han var også fornøyd med resultatet.

– Etter dette har jeg virkelig fått øynene opp for Kygo.

