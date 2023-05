Politiet: De amerikanske soldatene i Oslo har oppført seg fint

– Vi har ikke hatt noen oppdrag hvor de har vært involvert så langt. Så langt har de oppført seg fint og vi satser på at det blir slik gjennom natta også, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet er kjent med at det er flere personer ute i byens gater og at amerikanerne har inntatt flere puber og spisesteder, men forventer at dette vil gå greit.

– Vi har de ressursene som vi mener er nødvendig på vakt, sier operasjonslederen.

De amerikanske soldatene er i byen i forbindelse med at verdens største krigsskip, USS Gerald R. Ford, er i Oslo. Skipet huser samlet sett et mannskap på 4500 personer.

[ Verdens største krigsskip ankret opp utenfor Malmøya i Oslo ]

[ Verdens største krigsskip, USS Gerald R. Ford, er på vei inn i Oslofjorden ]