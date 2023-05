Hver femte norsklærer manglet lærerutdanning, viser undersøkelse

Nylig kom resultatene fra den internasjonale PIRLS undersøkelsen i 2021. Undersøkelsen ser på elevenes leseferdigheter, men inkluderer også en spørreundersøkelse blant lærere, norsklærere og foreldre på skolene som er med.

353 norsklærere har svart på spørreskjemaer i tilknytning til undersøkelsen, skriver Utdanningsnytt.

[ Professor om voldelige klasserom: – Barnemishandling å tvinge barna til å være der ]

Undersøkelsen viser at 12 prosent av norsklærerne er lite tilfredse i jobben. Det er tre ganger så mange som i 2016. I tillegg svarer kun 55 prosent at de ofte eller svært ofte føler seg verdsatt for jobben de gjør.

Forskerne i PIRLS understreker at norsklærerne i deres undersøkelse ikke er et representativt utvalg.

[ Et så høyt kokainbruk kan ikke bagatelliseres ]