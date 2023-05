Utdanningsdirektoratet snur etter eksamenskaos

– For å trygge at hendelsen ikke skjer igjen, og for at sektor fortsatt skal ha tillit til systemene og en digital eksamen, mener vi derfor at det er nødvendig å gjeninnføre trykk og distribusjon av eksamener som et risikoreduserende tiltak for kommende eksamensperiode. Dette vil sikre at elevene kan være trygge på eksamensdagen, selv om eksamen er digital, skriver Utdanningsdirektoratet i en orientering til Kunnskapsdepartementet.

Mandag oppsto det kaos flere steder på grunn av dataproblemer med skriftlig eksamen på videregående skoler. Aftenposten skrev tidligere tirsdag at rektorer ved flere skoler i Oslo har bedt om å få skrive ut eksamen på papir, men at de har fått nei til dette.

Utdanningsdirektoratet har tidligere sagt nei til å trykke eksamen på papir som en reserveløsning, men nå åpner de altså for denne løsningen.

– Siden digital eksamen ikke egner seg godt til trykk, vil vi se på hvordan dette best kan ivaretas i ulike fag, skriver Utdanningsdirektoratet i orienteringen til Kunnskapsdepartementet.

De erkjenner også at problemene mandag har redusert tilliten til heldigital eksamen.

To problemer hos leverandørene

Orienteringen kommer etter at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ba om å få en forklaring på hvordan problemene kunne oppstå.

Utdanningsdirektoratet skriver at de mandag hadde to problemer hos sine leverandører under avviklingen av eksamen, som skulle ha startet klokken 9.

Det første problemet var en konfigurasjonsfeil i én av serverne hos en av direktoratets leverandører. Feilen førte til at kandidater ikke fikk logget inn i eksamen. Dette problemet ble løst klokken 9.30, og endelig løsning ble ferdigstilt klokken 10.

Det andre problemet var knyttet til overbelastning av en funksjon for å sjekke korrekt IP-adresse for kandidatene.

Problemene ble oppdaget klokken 8.45 mandag morgen og ble løst klokken 10.

Lokale problemer i Møre og Romsdal

I tillegg skapte lokale nettverksproblemer problemer gjennom hele dagen i Møre og Romsdal. Fylkeskommunen valgte derfor å avlyse mandagens eksamen etter dialog med Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren.

Tirsdag ble det også kjent at Viken ber om annullering av eksamen for 397 elever etter kaoset.

Vil legge til rette for utskrift av norskeksamen

Utdanningsdirektoratet utdyper i en epost til NTB at de nå legger til rette for at skoler kan skrive ut eksamensoppgaven i norsk hovedmål og sidemål, og at de vurderer lignende tiltak for andre eksamener i den inneværende eksamensperioden.

I kommende eksamensperioder vil det også bli vurdert om det skal være mulig å ha løsninger med utskrift i bakhånd, selv om de jobber for en løsning der elevene så langt det er mulig, gjennomfører eksamen digitalt, opplyser direktoratet.

[ Slik ble trygdeoppgjøret ]