Lukkede dører i sak om drapsforsøk i Oslo

Fem unge menn er tiltalt etter at en ung mann ble knivstukket på Tokerudberget i Oslo 16. mars. En av dem er tiltalt for drapsforsøk.

Saken startet i Oslo tingrett tirsdag. Retten har besluttet at det blir lukkede dører når offeret skal forklare seg.

Tingretten skriver i kjennelsen at det blant annet er på grunn av offerets unge alder og at det er ventet at flere fra nærmiljøet vil følge rettssaken. Retten kommer derfor fram til at lukkede dører må til for å la offeret gi en fullverdig forklaring.

Pressen har fått tillatelse til å være til stede i rettssalen også når dørene er lukket for publikum.

I tiltalen kommer det fram at offeret ble angrepet med kniv mot hodet og overkroppen gjentatte ganger. Skadene var potensielt livstruende. Ifølge tiltalen var angrepet planlagt, og to kniver ble kjøpt inn samme dag som hendelsen skjedde.

Også en annen person ble knivstukket i voldshandlingen.

